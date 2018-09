Com a namorada grávida, Eddie Murphy já estaria planejado décimo primeiro filho

28/09/2018 | 18:11



Se tivéssemos que escolher um famoso que definitivamente ama a paternidade, esta pessoa seria Eddie Murphy! O ator, que está prestes a se tornar pai do décimo filho, com a a gravidez de sua namorada, parece já ter planos para o futuro, envolvendo mais herdeiros!

Além de ser reconhecido como um dos astros das comédias, Eddie Murphy também tem a fama que adora ter filhos. O ator conta com cinco herdeiros frutos de seu relacionamento com Nicole Murphy, um com Paulette McNeely, outro com Tamara Hood e ainda outra herdeira de seu romance com a ex-Spice Girl, Mel B.

Haja energia! Porém, de acordo com o Radar Online, fontes próximas ao ator e Paige Butcher, com quem tem um relacionamento e espera o segundo filho, isso ainda não é o suficiente.

- Ele e Paige não estão satisfeitos ainda não. Paige já falou para ele que quer uma grande família, quatro filhos no mínimo, e sim, ele concordou, revelou a fonte ao veículo.

Pelo jeito, o relacionamento do casal não poderia estar mais sério! De acordo com a revista People, Eddie Murphy teria pedido a amada em noivado. Page teria sido flagrada em Los Angeles usando um anel de diamante super suspeito!

Pelo jeito, o planos do casal vão de vento em popa!