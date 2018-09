Empreendedorismo feminino é destaque em ação no Grande ABC

Stefanie Sterci



29/09/2018 | 08:00



Com enfoque na união feminina e no incentivo ao empreendedorismo, as amigas Tatiane Capelasso e Marcelle Botelho, mães e empreendedoras, promoveram a primeira edição do encontro Entreelas, em São Caetano.

A ação trouxe oportunidade para que mulheres pudessem expor e vender seus produtos, como comidas fitness, cosméticos, artesanatos e artigos do segmento. Além disso, as crianças não ficaram de fora da atividade, com a presença de personagens de filmes como a Elsa, Homem-Aranha e Capitão América. “Sem dúvida conciliar o trabalho e tempo para os filhos e a família é um dos maiores desafios da vida da mulher moderna”, explica a home nurse Tatiane sobre a visão de unir interesses. A segunda edição já tem data marcada para o dia 2 de dezembro, também em espaço são-caetanense.

Veja mais notícias da nossa coluna:

Saúde