Luciana Gimenez diz que já tem bofe em mente, mas faz confissão sobre vida de solteira: Não é tão fácil

28/09/2018 | 17:16



Luciana Gimenez abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista ao amigo Matheus Mazzafera. Em vídeo no YouTube, o vlogueiro mostrou um passeio dos dois por Paris, na França, e a questionou sobre como está sendo a nova fase solteira, após o término do casamento em março deste ano com Marcelo de Carvalho.

- Fiquei casada por muito tempo. A gente estava junto há 15 anos. Agora que estou começando a entender. Sou mais reservada, mas não é tão fácil, confessou.

Ainda se acostumando com a solteirice, Luciana revelou que estava falando com alguns bofes no celular.

-É segredo, disse ela, sem contar os nomes dos contatinhos.

A apresentadora ainda afirmou que é bastante ciumenta e não conseguiria ter um relacionamento aberto:

- Não sei, acabei de sair de um casamento agora. Meu lado moderno diria que sim, mas quando você gosta é difícil. Saber que a pessoa vai jantar com outro, beija outro, troca confidências com outro. Não é uma coisa fácil, ninguém gosta disso. Sou ciumenta. Sou super centrada, não sou louca. Eu sou exótica. Acho que eu expresso tudo o que eu penso. A pior coisa é ficar pensando numa coisa e não falar. Eu já ligo e resolvo logo.

Gimenez também comentou como está sendo ficar longe do filho, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger. O garoto, de 19 anos de idade, está morando sozinho em Nova York, nos Estados Unidos:

- Não, estou péssima. Tem uma entrada na câmera no apartamento do Lucas, aí quando ele sai de manhã, eu grito Lucas e ele fica: Para mãe! A Sasha é vizinha do Lucas, eles moram no mesmo prédio. A gente tem um relacionamento muito bom, ele é meu maior amigo. A gente tem uma relação de muita amizade.