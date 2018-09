Notícias da semana – 24 a 30 de setembro

Da Redação



30/09/2018 | 07:00



ESPORTES

Marta vence sexto troféu de melhor jogadora do mundo

O Brasil volta a aparecer no ranking de melhores atletas de futebol graças a mais um feito da carreira de Marta. Aos 32 anos, a atacante alagoana venceu na segunda-feira (24) o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo, oferecido pela Fifa e, agora, conta com seis troféus. Ela é a única pessoa da história a ter tantas premiações do gênero, superando astros como Cristiano Ronaldo e Messi, cada um com cinco honrarias do tipo até o momento.

Na cerimônia, ocorrida em Londres, na Inglaterra, a camisa 10 do time do Orlando Pride (Estados Unidos) desbancou a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Dzsenifer Maroszan. “Pode ter certeza que há espaço em casa para tudo que já ganhei desde a primeira medalha no colégio. Tem um lugar especial para esse também”, disse. A última vez em que Marta havia ganho foi na edição de 2010.

MASCULINO - A festa também celebrou a temporada do meio-campista Luka Modric. Destaque do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões da Uefa e na campanha que levou seu país, a Croácia, para a final da Copa do Mundo, ele venceu como melhor jogador da atualidade. Modric deixou para trás o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah.

TECNOLOGIA

Aplicativo monitora ações das crianças em celulares

O Google tenta ajudar os pais e responsáveis a ficarem de olho no que as crianças fazem nos celulares e na quantidade de tempo que passam diante da tela portátil. Essa manutenção ocorre com o aplicativo Family Link, que já pode ser baixado gratuitamente pelos brasileiros para os sistemas Android e iOS.

Entre as possibilidades estão aprovação de instalações, bloqueio de acesso a sites, acompanhamento de localização do smartphone e estabelecimento de limites de uso. É preciso que tanto o adulto quanto a criança tenham o programa instalado em seus aparelhos para que haja o monitoramento pela internet.

SAÚDE

Distribuição de remédios do SUS tem se mostrado ineficiente

As pessoas que precisam do serviço do SUS (Sistema Único de Saúde) no Brasil passam por dificuldade na hora de retirar remédios gratuitos. A distribuição dos itens não tem se mostrado suficiente, com diversas medicações estando em falta.

O governo brasileiro nega a complicação, mas o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde diz que o País passa por crise no setor.

SEGURANÇA

Brasil registra 920 mil casos de ‘clonagem’ de cartões de crédito

Entre os meses de janeiro e agosto, foram somados no Brasil cerca de 920 mil golpes que roubam dados dos cartões de crédito de quem realiza compras pela internet. A média simboliza 3,6 fraudes por minuto realizadas no período.

Os criminosos exploram fragilidades dentro de lojas on-line com pouca segurança, podendo ‘clonar’ as informações dos cartões pessoais.