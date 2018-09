Bastidores de "Animais Fantásticos" serão revelados em série de livros

Do Diário do Grande ABC



30/09/2018 | 07:14



A editora norte-americana HarperCollins Publishers fechou parceria com a Warner Bros para a produção de livros baseados no aguardado filme "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", com estreia agendada para os cinemas brasileiros em 15 de novembro. O objetivo é que as quatro publicações programadas sejam voltadas para o público adulto e que revelem detalhes dos bastidores da produção.

Entre as informações dos títulos estarão histórias sobre os trabalhos dos dois filmes feitos até agora e detalhes de design gráfico. Os lançamentos estão programados para o período que o longa-metragem chegará às telonas.