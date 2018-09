Enrico Lima deixa cover pop de lado para apostar em carreira musical

Do Diário do Grande ABC



30/09/2018 | 07:12



A musicalidade da família Lima não para de crescer e se estender para outros integrantes do clã. Desta vez, o jovem cantor Enrico Lima, filho do veterano Chitãozinho (da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó), é quem mostra talento e busca voos mais altos em carreira profissional.

O adolescente de 16 anos tem voz conhecida, principalmente nas redes sociais, por conta de vídeos de covers internacionais de sucessos pop que realiza em sua página no YouTube e que compartilha para outras plataformas. Entre o material postado e que junta milhares de visualizações estão versões de ''Skyscraper'', da popstar norte-americana Demi Lovato, ''Memories'', do repertório do canadense Shawn Mendes, e ''Human'', single de Rag’n’Bone Man, por exemplo.

A ideia é que o cantor agora volte as atenções para trabalhar com músicas inéditas de diferentes compositores. Enrico tem apostado as fichas com a romântica canção ''Eu e Você'', composta por Lucas Lima e cujo videoclipe foi lançado na internet na primeira quinzena de setembro. É a primeira faixa em português que ele apresenta e a produção deve ganhar notoriedade por marcar presença na trilha sonora do filme nacional ''Coração de Cowboy'', que estreou nos cinemas na quinta-feira e conta com o jovem no elenco.