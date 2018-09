Prova de fogo para a chegada de "Venom" aos cinemas

Luís Felipe Soares



30/09/2018 | 07:10



A onda de super-heróis no cinema é poderosa o bastante para fazer com que certos vilões também brilhem nas telonas. Alguns conseguem roubar a cena quando aparecem na história, com outros agora protagonizando seu próprio longa-metragem. É o que acontece com ''Venom'', que chega às telonas brasileiras na quinta-feira, cheio de desconfiança sobre o que Hollywood fez com o personagem em seu filme solo.

Para o público que não o conhece, ele foi criado no fim da década de 1980 para agitar o universo do Homem-Aranha. Trata-se de simbionte vindo do espaço que encontra em Peter Parker um hospedeiro e muda sua roupa para preto com uma grande aranha branca no peito capaz de ampliar seus poderes (maiores força, velocidade e resistência, por exemplo) ao mesmo tempo em que agita sua cabeça com ideias mais violentas. Depois de um tempo, eles se separaram, com o alienígena ocupando outro corpo e tomando sua forma final apresentada pelo quadrinista norte-americano Todd McFarlane em 1988. Não à toa, o filme foi feito para chegar às salas justamente na temporada em que festeja 30 anos.

O estilo radical logo o transformou em um dos antagonistas mais populares da Marvel Comics, tanto que sempre ganha espaço nas sagas da editora. Sua jornada está diretamente conectada às aventuras vividas pelo herói aracnídeo e fica complicado saber como a Sony Pictures desenrolou produção que não está ligada a esse mundo – já foi confirmado que a obra está fora do Universo Cinematográfico Marvel .

A estética aparece como ponto mais chamativo do filme, com os efeitos visuais tomando conta do jornalista Eddie Brock (papel de Tom Hardy, de ''Mad Max: Estrada da Fúria'') para se transformar em Venom. O caminho do protagonista cruza com o do ser alienígena quando ele investiga trabalho científico que junta simbiontes com cobaias humanas. Apesar de ser sanguinário, a criatura precisa assumir o posto de anti-herói diante de outra ameaça.

A direção do longa-metragem é assinada por Ruben Fleischer (também responsável por ''Zumbilândia'', de 2009). É a segunda vez em que o personagem aparece nos cinemas, tendo feito sua criticada estreia em ''Homem-Aranha 3'' (2007), com maior referência aos acontecimentos mostrados nas HQs, mas com liberdade artística que não agradou aos fãs. Os trailers e vídeos mostram que o visual do protagonista está superior ao mostrado no passado, com o público aguardando para saber se sua história inédita vale o ingresso.