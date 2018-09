Por que sai fumaça da boca em situações de frio?

Tauana Marin

Em dias muito frios, todo o vapor de água que sai da nossa boca se condensa (uma das fases em que ocorre a transformação da matéria, do estado gasoso para o líquido) e forma partículas maiores. O conjunto destas gotículas espalha a luz em todas as direções e torna-se visível como a fumaça branca que sai de dentro da boca das pessoas durante a respiração normal.

Tudo é reflexo do processo respiratório do ser humano. Quando há a inspiração (com o ar sendo sugado), utilizamos parte do oxigênio. Nesse momento, uma reação química acontece junto com os alimentos que ingerimos, liberarando a energia necessária para nossa sobrevivência. Já no processo de expiração (quando soltamos o ar pelo nariz), as pessoas liberam os produtos desta reação química: o gás carbônico, o vapor de água e outras substâncias.

Os vapores são formados por minúsculas gotículas de água suspensas no ar. Esses gases são, praticamente, invisíveis por causa do tamanho de suas partículas. No entando, quando esse ar é resfriado e começa a condensar, causa aspecto de fumaça esbranquiçada e cinzenta.

EFEITO QUENTE - O processo é bem parecido com a fumaça que vimos nos banheiros enquanto tomamos banho. No chuveiro quente, parte da água que passa pelo aquecedor é transformada em vapor. As gotículas se condensam e formam espécie de gás branco que surge de dentro do box. A diferença, no caso do chuveiro, é que a quantidade de vapor de água produzida pelo aquecimento é muito maior.

No calor também é possível vermos fumaça saindo do asfalto. Esse fenômeno é similar ao caso do banho. Se a pavimentação estiver muito quente, parte da água da chuva evapora em contato com a superfície, formando muito vapor. Nesta situação, as gotículas se condensam com facilidade e espalham na luz, ficando visíveis.

VOCÊ SABIA? - Os estados físicos da água são o sólido (gelo), o líquido e o gasoso (fumaça). No entanto, se a água na fase de vapor for aquecida ainda mais, pode passar para o chamado plasma, ampliando seus tipos de moléculas e dando origem a ‘salada’ de partículas.

Gases como o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico não se condensam facilmente, pois precisam de temperaturas muito baixas para isso, chegando a centenas de graus Celsius abaixo de zero.

Quando estamos dentro do carro fechado em dia muito gelado é comum que as janelas fiquem embaçadas. É que o vapor de água contido no ambiente, principalmente da nossa respiração, entra em contato com a superfície fria do vidro e se condensa, formando gotas maiores, que causam o efeito

Consultoria de Cláudio Furukawa, físico do Laboratório de Demonstrações do Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo).