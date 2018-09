Vendas em supermercados têm alta real de 3,64% em agosto ante mesmo mês de 2017

28/09/2018 | 16:18



As vendas em supermercados apresentaram alta real (descontada a inflação) de 3,64% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com julho, as vendas subiram 1,35% em termos reais.

No acumulado de janeiro a agosto, o crescimento real foi de 1,99% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em termos nominais, sem descontar a inflação, o crescimento foi de 7,97% em agosto comparado com o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o aumento nominal é de 5,48%.

"Após mostrar desaceleração no acumulado de julho, o autosserviço brasileiro voltou a crescer em agosto", afirma o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, por meio de nota. Em julho, a expansão real na comparação com o mesmo mês de 2017 havia sido de apenas 0,30%.

Em agosto, o preço da cesta de produtos de alto consumo Abrasmercado, monitorada em parceria com a GfK, teve queda de 1,26% ante o mês anterior, saindo de R$ 464,36 em julho para R$ 458,53.

A maior alta do período foi no preço do xampu, que ficou 5,17% mais caro. A farinha de trigo ficou em segundo lugar, com alta de preço de 5,13%, seguida pelo extrato de tomate, que subiu 3,02%. Já entre as maiores quedas estão a cebola, que recuou 21,13%, a batata, com diminuição de 12,23%, e a massa sêmola espaguete, recuo de 6,87%.