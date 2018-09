Troca de casais? Robert Pattinson é visto com ex de Shia LaBeouf, Mia Goth!

28/09/2018 | 16:11



Recente,ente, a imprensa internacional revelou que Shia LaBeouf está se divorciando de Mia Goth, com quem foi casado desde 2012. Mas parece que ele não está muito triste por conta do término. O ator tem sido visto com a cantora e atriz FKA Twigs, e os rumores de que está rolando algo estre eles estão bombando!

FKA Twigs foi noiva de Robert Pattinson até 2017, quando eles terminaram a relação. Mas foi na última quinta-feira, dia 27, que esta história ficou ainda mais inusitada: Robert foi visto com Mia, a ex de Shia! Os dois posaram para fotos juntos no festival de cinema de San Sebastian, na Espanha.

Apesar de terem sido vistos juntos, parece que o clima entre os dois era só de amizade. Além disso, no final de julho surgiram rumores de que Robert estaria namorando Suki Waterhouse. E aí? O que você acha?