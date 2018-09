Fernanda Souza vai deixar o Só Toca Top para tentar engravidar em 2019

28/09/2018 | 16:11



Fernanda Souza já disse diversas vezes que um dia quer ser mãe, mas que a data ainda não estava em seus planos. Parece, no entanto, que isso pode mudar em 2019. Segundo o colunista Leo Dias, a atriz e apresentadora pediu para não renovar o contrato com a Globo para estar à frente do Só Toca Top para deixar o ano livre. Isso não significa que ela vai tentar engravidar enlouquecidamente, ainda de acordo com o jornalista, mas que se vier, ela estará bastante feliz.

Além disso, ela também revelou que não vai se mudar para a Argentina, como havia dado a entender dias atrás. É bem verdade que ela adoraria passar um tempo no país dos hermanos, onde já morou quando fazia parte do elenco de Chiquititas, mas nada que seja definitivo que tenha data marcada.

Thiaguinho deve estar radiante com essa novidade, não é mesmo? Para quem não sabe, ele sempre disse que quer muito ser pai em breve.