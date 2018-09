Casa da Acolhida promove almoço beneficente do domingo

Do Diário OnLine



28/09/2018



A Casa de Acolhida Isabel Soler, em Mauá, realizará no domingo (30) almoço beneficente com costela no chão e música sertaneja em prol de 50 idosos assistidos pela entidade.

O evento será realizado das 12h às 16h no Sítio Vila Real, na Rua José Raimundo de Souza, número 567, na Vila Real.

O convite custa R$ 50, com direito a costela, arroz, feijão tropeiro, mandioca cozida, batata de festa, salada verde e vinagrete. Crianças até 6 anos não pagam. De 7 a 11 anos pagam meia. Toda arrecadação será destinada à instituição que abriga os velhinhos, sem vínculo familiar, oferecendo moradia, alimentação e assistência médica.

No momento, a casa passa por grandes dificuldades. Faltam insumos para os procedimentos, além de alimentos como carnes para a alimentação.

Para mais informações, os telefones para contato são 3101-1110 e 3410-1234.