Roteirista de 'Os Simpsons' adianta detalhes da 30ª temporada

28/09/2018 | 15:56



Com 29 temporadas, Os Simpsons é a série de animação mais extensa da televisão, e um dos roteiristas, Al Jean, deu uma entrevista à Entertainment Weekly adiantando como serão alguns dos episódios da 30ª temporada, que estreia neste domingo, 30. No Brasil, a série é exibida pela Fox.

Primeiramente, Bart Simpson quase morre. "Ele inventa uma história que foi até o céu e viu Jesus, e todo mundo acredita nele, e isso se torna uma coisa enorme e vira um livro. Homer e Ned então são convidados a transformar isso num filme", conta Jean, dizendo que o episódio é uma sátira ao cinema religioso.

Há um ano, o personagem Apu tem sido alvo de muita discussão, sobre o quanto ele seria um estereótipo dos indianos. Questionado sobre o futuro de Apu, que há meses não aparece num episódio, Jean falou apenas: "Se você pratica bullying e está usando Os Simpsons para praticar bullying, nós não queremos você, você não é um fã de Os Simpsons - e eu vou chutar seu trasieor. Essa é a minha resposta no geral sobre o Apu. E outra coi sa que eu vou dizer: eu vou defender o que Matt Groening disse, e é isso".

A nova temporada também terá a participação de Gal Gadot, a Mulher Maravilha, conforme já havia sido anunciado, mas às referências ao cinema e a televisão não param por aí. Em um dos episódios, Homer tem um "caso" com... a Netflix. O diretor de conteúdo do serviço de streaming, Ted Sarandos, participa do episódio dublando ele mesmo.

"Quando Homer está tentando resistir à série, Ted fala: 'Você quer saber o que Marge asssiste quando você não está por perto? Dramas de crime escandinavos - com nudez'. E Homer diz: 'É por causa da história', e Ted: 'É, claro'", adiantou Jean.

Outro episódio de Os Simpsons vai mostrar o Senhor Burns descobrindo uma fonte da juventude. Ele encontra um "Geriatric Park", uma referência ao filme Jurassic Park, onde pode reverter o processo de envelhecimento usando DNA de dinossauros. "Mas isso pode ter algumas consequências", comenta Jean.

Mais uma participação muito esperada, RuPaul, de RuPaul's Drag Race, também vai aparecer no desenho da Fox. "Isso é verdade - as vendedoras de Tupperware de maior sucesso são drag queens. Então Marge começa a vender Tupperware, e seu amigo Julio a convence a se montar como drag para ganhar mais dinheiro. Ela faz muito sucesso e RuPaul interpreta a ele mesmo", conta o roteirista.