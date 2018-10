Bloco Ilê Aiyê faz dois espetáculos no Ibirapuera

Miriam Gimenes



01/10/2018 | 07:31



O primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê, se apresentará no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer sexta e sábado. Será uma espécie de registro vivo, para materializar no palco a sua trajetória histórica, cultural, musical e de resistência. Tudo estará documentado na Ocupação Ilê Aiyê, que ficará em cartaz no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149) até 6 de janeiro.

As duas apresentações, que terão participações especiais e contarão com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), terão início às 21h. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30 e estarão à venda no local ou no Ingresso Rápido.