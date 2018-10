Cia teatral chilena se apresenta na região

Caroline Manchini/Especial para o Diário



01/10/2018 | 07:25



Hoje é o Dia Internacional do Idoso e para comemorar a data, bem como refletir sobre o processo de envelhecimento, preconceitos e estereótipos impostos aos mais velhos, o Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) traz à unidade na sexta, às 20h, espetáculo Los Que Vinieron Antes. Trata-se de uma criação da Cia. de La Laura Palmer, de Santiago do Chile, inedito no Brasil, e a iniciativa faz parte da Mostra Sentidos: A Longevidade na Arte, que será realizada até dia 11 em 38 unidades do Sesc. A entrada é gratuita.

Com direção de Ítalo Gallardo e dramaturgia de Pilar Ronderos, Jorge Arecheta e Gallardo, a peça fala sobre conversa entre neto e avôs. O rapaz, sentado à mesa do almoço, escuta atentamente as histórias que mais marcaram e definiram a trajetória de vida dos idosos. Os avôs, com interesse, fazem o mesmo. Neste momento o público é convidado a ser testemunha de um encontro familiar que discute as seguintes questões: o que ocorre com um homem que vive somente para o trabalho quando se aposenta e como viver sabendo que a morte está próxima.

Com o objetivo de responder esses e outros questionamentos que envolvam os idosos, outras unidades do Sesc promovem também atividades com a temática da mostra. “A instituição é pioneira no trabalho social com idosos com ações permanentes e presença constante nas ações e debates no âmbito do Dia Internacional do Idoso. Assim, a mostra propõe discutir a velhice e a longevidade por meio da arte, na expectativa de que as reflexões despertadas pelo teatro e pela dança suscitem a desconstrução dos estereótipos e preconceitos que cercam o envelhecimento”, explica o diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda. A programação completa pode ser vista no site www.sescsp.org.br.