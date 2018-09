Preciosidade de um gênio

Miriam Gimenes



30/09/2018 | 07:21



Sempre é tempo de revisitar a obra de Machado de Assis (1839-1908). E, incrivelmente, a cada vez que se folheia alguma de suas publicações, uma descoberta sobre o autor e fundador da Academia Brasileira de Letras é feita. Prova disso é a exposição Machado de Assis: Primeiras Edições e Raridades, que estará em cartaz até 22 de novembro na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP (Universidade de São Paulo), na Capital.

Com curadoria do professor Hélio de Seixas Guimarães, que trabalhou por três três anos no projeto, investigando o acervo da biblioteca, a mostra gratuita conta com livros, jornais e revistas com escritos machadianos e objetiva destacar a amplitude e variedade de sua obra. Ao todo são 108 itens, incluindo 17 periódicos com seus textos e 40 obras coletadas postumamente por pesquisadores.

“Temos todas as primeiras edições de sua obra publicadas entre 1861 e 1908, várias delas com autógrafos e dedicatórias do próprio Machado, um deles para Joaquim Nabuco (político e jornalista). São exemplares singulares porque têm essas marcas do autor”, diz o curador. Em alguns exemplares, acrescenta, é possível até acompanhar a trajetória da publicação, que passou por diversos proprietários.

A seleção convida o visitante a conhecer outra faceta do escritor em uma carreira de mais de 50 anos na qual atuou em dezenas de jornais e revistas. “Boa parte dos seus textos foi publicada pela primeira vez em periódicos para depois virarem livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, na primeira vez em que veio à luz, foi assim, e muitos não sabem disso”, ressalta o professor, que acrescenta: “O que surpreende é ver a variedade do que o Machado publicou. O leitor, no geral, o conhece como autor de Brás Cubas, Dom Casmurro e alguns contos. Na mostra a gente vê vários livros de poesia, teatro, crítica e muitas correspondências. E é isso que queremos passar: que, além das obras que ficaram marcadas, existe uma produção enorme e dinâmica, já que a cada vez que é analisada traz uma novidade”.

Entre as ‘raridades’ está o exemplar de Poesias Completas (1902), bastante cobiçado por colecionadores por conter um famoso erro tipográfico que, ao invés de usar a palavra cegara, grafou ‘cagara’. Na mostra poderá se ver o certo e o errado, além de ler algumas de suas obras por tablets disponibilizados no local.



Machado de Assis na BBM: Primeiras Edições e Raridades – Exposição. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – Rua da Biblioteca, 21, Cidade Universitária. Até 22 de novembro, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Gratuito.