Coral Mokiti Okada do ABC comemora 15 anos

Caroline Manchini/Especial para o Diário



29/09/2018 | 07:19



O ano era 2003. Cinco jovens do Grande ABC decidiram se reunir com o objetivo de ensaiar uma única música para, posteriormente, cantá-la em cerimônia da Igreja Messiânica, que segue a filosofia do japonês Mokiti Okada (1882-1955) e da qual faziam parte. O sucesso da apresentação motivou o quinteto a continuar com o trabalho. No mês seguinte prepararam mais músicas e, aos poucos, o grupo foi crescendo e tomando forma.

Tanto que este ano o Coral Mokiti Okada do ABC, projeto musical da Fundação Mokiti Okada, completa 15 anos de trajetória e, para comemorar a data especial, fará apresentação hoje, às 16h, na Igreja Messiânica Mundial do Brasil (Rua Thales dos Santos Freire, 74), em São Bernardo. Os interessados em prestigiá-lo devem levar um quilo de alimento não perecível, que será doado à Associação Beneficente Cantinho da Meimei, que fica na cidade.

O grupo, que conta com 32 pessoas voluntárias, entre elas 30 coralistas, um regente e um percussionista, foi criado visando o bem do próximo, além de tentar, por meio da música, melhorar a realidade da sociedade. “Recebi o relato de um integrante de 37 anos que sempre vivenciou conflitos familiares, teve problemas com depressão e alcoolismo e, após algum tempo participando das atividades conosco, é notável a sua mudança”, conta o regente Fábio Terror, 35 anos. “Ele vinha aos ensaios sempre de cara fechada e hoje o semblante é alegre. Está até trazendo antigos amigos de copo para conhecer nosso trabalho e isso é gratificante. Nos dá força para expandir o projeto cada vez mais”, acrescenta.

Nestes 15 anos de caminhada já passaram pelo coral mais de 100 pessoas, entre elas as que permanecem até hoje e as que seguiram outros sonhos. “Tenho certeza que cada uma delas nos deixou algum aprendizado e levou consigo lembranças de momentos importantes”, observa Terror. Momentos esses que serão representados no vasto repertório selecionado para a apresentação. O público poderá apreciar as músicas sacra, populares, folclóricas e africanas. Todas com mensagens positivas. “Assim poderemos alcançar nosso objetivo, que é levar felicidade para as pessoas. Acreditamos que este trabalho vai além da música.” Podem se inscrever para fazer parte do coral pessoas de todas as idades.