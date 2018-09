Maratona de música pesada na região

Miriam Gimenes



29/09/2018 | 07:17



O som pesado vai rolar solto amanhã em Santo André, no Parque da Juventude. É que a cidade comemora o Dia Municipal do Rock, que chega à sua segunda edição. Para celebrar, várias bandas apresentam seus trabalhos ao público, a partir das 11h. A entrada é gratuita. O evento é realização da Secretaria de Cultura do município por meio do projeto Santo André de Múltiplos Tons e do Coletivo Rock ABC.

A data escolhida foi o dia de fundação da tradicional loja andreense de discos – hoje com roupas e instrumentos musicais – Metal Music, fundada por Jean Gantinis. Para o homenageado, é grande felicidade ser reconhecido com tanto carinho. “Sinto muito orgulho, essa é a palavra. É um reconhecimento pelo qual fico muito feliz. São 34 anos de loja, então, conheci muita gente nesse tempo. E, além disso, são 30 anos com a banda Montanha. Me sinto recompensado”, afirma.

A programação contará com grupos da região e da Capital. Estão confirmados Cemitério, Deathgeist, Spiritual Hate, Rhino, Grinding Reaction, Chaoslace e Justabeli. Quem fecha a maratona é a banda de Porto Alegre Krisiun, reconhecida internacionalmente, e que aproveita a oportunidade para mostrar o novo disco, Scourge Of The Enthroned. “Estamos muito animados, é sempre uma honra tocar na região”, diz Max Kolesne, baterista do trio, formado também por Alex Camargo (voz e contrabaixo) e Moyses Kolesne (guitarra).

“Tocaremos em primeira mão algumas pedradas do novo disco e também bastante coisa antiga. Vai ser um show bem ‘casca grossa’, para sair de lá sem pescoço”, brinca.

Ele diz que a cena musical na região sempre foi forte e importante. “Desde quando surgiu o Garotos Podres, nos anos 1980, protestando contra ditadura militar, desigualdade, política. Há o MX, que está até hoje na ativa destruindo tudo nos palcos”, lembra.<EM>

O baterista acha muito importante a cidade ter um Dia do Rock. “Tem que influenciar as novas gerações, fortalecer a cena. Este tipo de iniciativa enriquece e fortalece cultura local. São guerreiros como o Jean Gantinis que mantêm o verdadeiro rock vivo. Já ouvi falar da loja Metal. Toda força para o Montanha e para o homenageado”, encerra.



2º Dia Municipal do Rock de Santo André – Música. No Parque da Juventude – Av. Capitão Mário Toledo de Camargo. Amanhã, às 11h. Grátis.