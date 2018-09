Khloé Kardashian expõe comentários preconceituosos sobre a filha de cinco meses

28/09/2018 | 15:11



Khloé Kardashian resolveu detonar diversos comentários preconceituosos feitos por internautas no Twitter sobre sua filha de cinco meses, True Thompson, na madrugada de sexta-feira, dia 28. A socialite de 34 anos de idade foi bem pontual em falar sobre a covardia dos autores das falas que apagaram os comentários assim que ela o expôs.

Eu não gosto do fato das pessoas poderem comentar a cor da pele da minha filha. Sendo que assim que eu reajo de forma educada e a ressalto tudo que ela é, os comentários são apagados. Se você tem coragem para compartilhar a sua crítica desagradável, por favor, me permita defender ou reagir, começou Khloé.

Todos têm direito às suas opiniões e não estou reclamando disso. Todos expressam suas opiniões, mas permitam que eu expresse a minha. Precisamos amar todas as nossas tonalidades. Nossa beleza está nas nossas diferenças e podemos aprender muito com elas.

Não seremos definidos pelo uso das redes sociais e não me importo com as críticas, mas banquem o que vocês dizem, não apaguem seus comentários. Também fico irritada por ser tão educada, calma e eloquente enquanto o normal seria que eu fosse extremamente agressiva, finalizou a socialite.

A pequena True Thompson é fruto do relacionamento de Khloé com o jogador de basquete norte-americano Tristan Thompson.