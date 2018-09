Fabiola Gadelha se despede de lua de mel, que rolou quase dois meses após casamento

28/09/2018 | 15:11



Acabaram os dias de folga e amor que a jornalista Fabíola Gadelha, também conhecida como Rabo de Arraia, passou com o marido nas últimas semanas.

Em seu Instagram Stories, ela postou uma imagem de malas prontas se despedindo do México, onde passou a lua de mel quase dois meses depois de se casar com o dentista Bruno Amaral, no dia 25 de julho de 2018.

E os dois curtiram bastante, viu? Na legenda de seu último clique na rede social, por exemplo, ela escreveu: Agradecer o criador e aproveitar a criação!!! #obrigadaDeus #folgasmegaaproveitadas.