Gisele Bündchen abre o jogo sobre como foi se tornar mãe: - É um choque

28/09/2018 | 14:11



Algumas mamães famosas estão dispostas a desconstruir a ideia de que a maternidade é um mar de rosas e, através das redes sociais e de entrevistas, elas desabafaram sobre os desafios que encararam (e ainda encaram!) após se tornarem mães.

Este é o caso de Gisele Bündchen, que é mãe de Benjamin e Vivian, ambos frutos de sua união com o jogador norte-americano Tom Brady. Em seu livro chamado Lessons: My Path to a Meaningful Life, que será lançado em outubro de 2018, a modelo abre o jogo sobre diversas questões pessoais, inclusive sobre suas vulnerabilidades e lutas.

Recentemente ela deu uma entrevista à People em que fala sobre como foi a maternidade:

- Quando eu me tornei mãe, eu meio que me perdi. Foi como se uma parte de mim tivesse morrido.

E continua:

- Eu sempre fui uma pessoa independente. Era tudo sobre mim. Mas agora, eu tenho essa pequena vida comigo e eu, de repente, senti como eu seu não pudesse mais fazer outras coisas e isso foi muito difícil para mim. Tudo que eu queria era ser mãe, mas quado você está realmente sentindo como é, é um choque.