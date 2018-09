Verdasco volta a eliminar Murray e avança à semifinal em Shenzhen

28/09/2018 | 13:56



Está difícil para o tenista britânico Andy Murray retornar à rotina das vitórias, com a qual estava acostumado até pouco tempo atrás. O ex-número 1 do mundo foi derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco, nesta sexta-feira, nas quartas de final do Torneio de Shenzhen, na China, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1h40min de jogo.

Verdasco, de 34 anos, se apoiou em um saque forte para obter 11 aces e conseguir a terceira vitória em 16 duelos com Murray. Esta é a primeira vez em um ano que o espanhol atinge a semifinal em um ATP 250 no circuito profissional.

Murray, de 31 anos, sofre com problemas no quadril desde 2017 e hoje ocupa apenas o 311º lugar no ranking mundial. No jogo anterior na China, o escocês obteve importante vitória sobre o belga David Goffin, número 11 do mundo, por 2 sets a 0.

Desta vez, porém, o britânico não conseguiu aproveitar as chances que teve para superar Verdasco, pois converteu apenas um de seis break points cedidos pelo espanhol, que foi mais eficiente ao quebrar por três vezes o serviço do seu adversário.

Esse também é o segundo torneio seguido em que Murray é eliminado por Verdasco. Antes de atuar na China, o britânico estava sem jogar desde o US Open, no mês passado, quando foi superado pelo espanhol na segunda rodada do Grand Slam em Nova York.

Com o novo triunfo sobre Murray, ele se credenciou para enfrentar na semifinal o japonês Yoshihito Nishioka, que nesta sexta-feira eliminou o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

Já o outro duelo que valerá vaga na decisão em Shenzhen será entre o australiano Alex De Minaur e o francês Pierre-Hugues. O primeiro deles avançou ao superar o bósnio Damir Dzumhur em dois sets: 6/3 e 7/6 (9/7), enquanto o tenista da França teve mais trabalho para derrotar o espanhol Albert Ramos. Foram precisos três sets e uma virada com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/1) e 6/4.

Após esta nova eliminação, Murray agora viaja para Pequim, onde vai disputar o ATP 500 chinês realizado em quadras duras e encerrará a sua temporada. Em seguida, o escocês pretende voltar a focar a recuperação plena do seu quadril, operado em janeiro.