Centro de Santo André fica sem água neste domingo

Em razão de manutenção na rede de água de 400 mm (grande porte), localizada entre as Ruas Siqueira Campos e Coronel Alfredo Fláquer, no Centro de Santo André, a região ficará sem abastecimento durante o domingo (30). Segundo o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a previsão é que a normalização ocorra até o final do dia.

Os serviços para o reparo do vazamento na tubulação começarão às 7h30 e deverão ser finalizados às 18h. Para isso, será preciso também interditar parcialmente o trânsito. A Rua Siqueira Campos terá a faixa da esquerda do viaduto sentido Centro bloqueada. Esta faixa seguirá interditada até a manhã de segunda-feira (01), quando haverá a concretagem do local e será colocada chapa metálica para liberação do tráfego.