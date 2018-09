Regina e Gabriela Duarte são homenageadas em jantar beneficente

28/09/2018 | 13:16



Na próxima segunda, dia 1º, ocorre a quinta edição do jantar beneficente da Love Together em parceria com o estilista Amir Slama para arrecadar fundos para a perfuração de poços artesianos em escolas e comunidades do sertão da Paraíba.

Toda a renda obtida com a venda de convites é revertida para a para o projeto "Água para quem tem sede". Segundo a Love Together, mais de 200 mil crianças já foram impactadas pelas ações que eles promovem.

Neste ano, o evento será em homenagem as atrizes Regina e Gabriela Duarte e terá shows de Di Ferrero e Zeeba e irá ocorrer no restaurante Varanda, em São Paulo. Interessados podem comprar os convites (que custam R$ 390) pelo WhatsApp (11) 95654-1258.