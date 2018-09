Patrícia Poeta revela que já ganhou flores e cartão de Tom Cruise

28/09/2018 | 13:11



Já imaginou como seria receber flores de Tom Cruise, um dos maiores galãs de Hollywood? Patrícia Poeta sabe bem como é essa sensação! Em entrevista ao jornal O Globo a apresentadora contou que foi surpreendida pelo astro após entrevistá-lo

- Numa delas, estava grávida do Felipe (seu filho de 16 anos). Na outra, prometi a ele que mandaria uma camisa da seleção e enviei. Um dia, estava participando do "Arquivo Confidencial" e o Faustão me aparece com um cartão e um buquê de flores. Achei que fosse do meu ex-marido (Amauri Soares), mas eram do Tom Cruise. Na terceira vez, dei uma boneca brasileira de presente para ele levar para a filha, a Suri, recordou ela, ao falar sobre as boas lembranças que guarda da época em que era repórter.

Patrícia também contou como foi ficar frente a frente com celebridades internacionais como Julia Roberts, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio:

- Apesar de entrevistas mais rápidas, foram todos muito simpáticos comigo. Até mesmo a Julia Roberts, disse aos risos, fazendo referência à fama que a atriz ter de não ser das mais fáceis de lidar.