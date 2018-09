Estudante atira e fere 2 alunos em escola do interior do Paraná

28/09/2018 | 12:51



Um estudante de 15 anos entrou armado e atirou contra os colegas de classe do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira, município localizado no oeste do Paraná. O caso aconteceu por volta das 8h30 desta sexta-feira, 28.

De acordo com a Polícia Militar, dois adolescentes ficaram feridos, um deles com gravidade - há a suspeita de que uma bala possa estar alojada na sua coluna. O outro aluno foi atingido em uma das pernas e não corre risco de morrer. Os dois foram levados para hospitais da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, um jovem e outro colega foram apreendidos e levados para a delegacia. Com eles, foram apreendidos um revólver e munições.

Um comunicado do colégio, divulgado em redes sociais, informa que as aulas desta sexta-feira dos períodos da tarde e noite estão suspensas por conta da ocorrência.