Homem é preso sob suspeita de abusar de jovem no Metrô de SP

28/09/2018 | 11:20



Um homem foi preso sob suspeita de abusar sexualmente de uma jovem na Estação Sé do Metrô, no centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, dia 28. A Companhia do Metropolitano de São Paulo informou que, por volta das 6h50, agentes de segurança da Companhia do Metropolitano foram acionados e detiveram o suspeito.

De acordo com a vítima, o agressor colocou a mão por dentro de sua calça. A mulher começou a chorar, fato que chamou a atenção de outros passageiros. A vítima e uma testemunha foram encaminhadas para a delegacia que fica na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, onde foram ouvidas pelas autoridades policiais.