BP Energy e Ecopetrol levam Pau Brasil, com lucro-óleo mínimo de 63,79%

28/09/2018 | 11:14



O consórcio formado pela BP (operadora), com 50% de participação, Ecopetrol (20%) e CNOOC (30%) arrematou o bloco Pau-Brasil, na 5ª Rodada de Licitações de Partilha da Produção promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com excedente em óleo de 63,79%, frente ao mínimo predefinido de 24,82%.

O ágio foi de 146,48%. O bônus de assinatura previsto em leilão é de R$ 500 milhões.

Ao todo, seis empresas, em dois consórcios, participaram da concorrência.

A Petrobras apresentou oferta ao lado da Total e da CNODC, mas perdeu a disputa.

A área está localizada na Bacia de Santos.