Após protagonizar primeiro beijo de A Fazenda 10 ao lado de João Zoli, Gabi Prado se revolta novamente com Rafael Ilha

28/09/2018 | 11:11



O clima dentro de A Fazenda 10 está oscilando entre amor e ódio para Gabi Prado. Antes de ficar feliz da vida por conta da eliminação de Vida Vlatt, com quem teve um desentendimento daqueles durante a formação da primeira roça do programa, ela ficou ainda mais contente por acariciar seu coração. O motivo? A peoa, ao lado de João Zoli, protagonizou a primeira cena de beijo da temporada. Isso mesmo, depois de conversar sobre o relacionamento, Gabi e João finalmente deram o primeiro beijo! Mas os dois trataram de esconder o momento debaixo de uma almofada.

E para quem achou que o clima estava apenas assim, feliz, está muito enganado. Gabi ainda não esqueceu a briga que teve com Rafael Ilha na sede e na noite de quinta-feira, dia 27, Gabi voltou a falar mal do ex-Polegar para as peoas. Tudo por conta da posição dele no programa ao vivo.

- Eu não estou querendo muito falar sobre o que eu tive com ele (Rafael Ilha) porque já passou, mas parece que ele não. E achei errado o que ele fez ao vivo, quando levantou a mão duas vezes para dizer para quem estava torcendo na roça. Está todo mundo aqui com o mesmo propósito que é um milhão e meio. É um jogo, é um jogo. Mas você não precisa se vitimizar para levar vantagem.