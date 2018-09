Projota faz participação especial em show do 30 Seconds to Mars em São Paulo

28/09/2018 | 11:11



A banda 30 Seconds to Mars levou o público paulista à loucura na noite de quinta-feira, dia 27, em São Paulo! Ao fazer seu primeiro show da Monolith Tour em terras brasileiras, os irmãos Leto performaram não só músicas de seu mais novo álbum, como também diversos sucessos antigos da banda. Porém, não foi só isso que fez do show algo inesquecível. A banda também contou com uma participação muito especial de Projota, que surgiu inesperadamente no meio da apresentação.

Enquanto Jared performava a icônica música chamada Rescue Me e o público se equilibrava nos ombros um dos outros para curtir o show, o rapper surgiu no palco cantando uma curta versão em português que fez todo mundo pirar!

Ainda que tenha sido uma baita surpresa, não é novidade que os dois artistas tenham se juntado para performar no palco do Espaço das Américas. Em 2017, Projota também fez uma participação no show da banda durante o Rock in Rio ao cantar ao lado de Leto a música Walk on Water.

O 30 Seconds to Mars dá continuidade à Monolith Tour no Brasil ainda neste final de semana, dias 29 e 30 de outubro. Jared e Shannon Leto seguirão para Porto Alegre e, logo em seguida, para Curitiba.