Mercado de trabalho ganha 193 mil vagas com carteira no trimestre até agosto

28/09/2018 | 10:43



O mercado de trabalho gerou 193 mil vagas com carteira assinada no setor privado no trimestre encerrado em agosto, em relação ao trimestre terminado em maio. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28.

O contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado aumentou em 124 mil pessoas, e outros 341 mil indivíduos aderiram ao trabalho por conta própria.

O setor público teve aumento de 233 mil postos de trabalho em apenas um trimestre. O emprego como trabalhador doméstico cresceu em 165 mil pessoas.