Michel Teló ganha The Voice pela quarta vez e Melinda rouba a cena em comemoração,

28/09/2018 | 09:11



A quarta temporada do The Voice Brasil chegou ao fim na última quinta-feira, dia 27 e, mais uma vez, Michel Teló se consagrou jurado campeão do reality show musical. Com 50,01% dos votos, o cantor sertanejo Léo Pain, do time de Teló, levou o grande prêmio em disputa com Erica Natuza, Isa Guerra e Kevin Ndjana. Após se tornar tetracampeão, o marido de Thais Fersoza tirou onda no Instagram.

É tetra! Inacreditável. Parabéns Leo Pain, mereceu demais! Canta muito, carisma, humildade e brilho nos olhos. Quando a gente fala, o universo conspira. Acredite, suas palavras tem muito poder. Para o bem ou não. Acredite Deus é maravilho. Use suas palavras para abençoar sempre. Obrigado The Voice pela oportunidade de fazer parte. Me sinto honrado, de verdade, escreveu da rede social.

Mas apesar de tanta comemoração no palco da atração, quem roubou mesmo a cena foi Melinda, filha mais velha de Teló. Dos bastidores, ela celebrou muito a vitória do papai.

O papai tá ganhando...de novo!, disse a pequena em vídeo, publicado por Thais Fersoza no Instagram.

Horas antes do programa começar, Thais revelou que a família toda iria acompanhar a grande final da atração. Teodoro, caçula da família, não aguentou ver o paizão até o final e acabou dormindo pouco antes do grande anúncio, conforme explicou a atriz nas redes sociais.

Família reunida pra curtir o @thevoicebrasil!!!! Os pé quentinho do papai!!!, escreveu Teló ao compartilhar clique da família.

Thais Fersoza também mostrou os pequenos todos arrumadinhos para a noite especial:

Nossa torcida e oração são sempre dele! Família reunida pra mandar energia positiva pro maridão! Bora!!!!