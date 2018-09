Responsabilidade do condomínio

Do Diário do Grande ABC



28/09/2018 | 08:47



Artigo

Estamos em pleno século 21 e rodeados de tecnologias, totalmente ‘conectados’. Quem não acompanha esse avanço acaba por ficar obsoleto e condomínio nessas condições só pode significar uma coisa: falta de segurança.

Hoje, a portaria remota é um dos métodos que garantem mais segurança nas áreas de moradias, assim como aos próprios moradores, mas muitos ainda possuem dúvidas sobre o serviço e poucos se atentam ao que chamamos de ‘link dedicado’.

No meio de tantas pesquisas sobre o assunto, pouco se fala sobre ele, afinal as principais dúvidas não estão diretamente ligadas a esse ponto em específico. ‘Link dedicado’ não deve ficar sob domínio do condomínio.

Mas o fato é que, independentemente do tipo de serviço a ser realizado no condomínio, é preciso estar muito atento na hora das contratações aos mínimos detalhes. O link dedicado nada mais é do que aquilo que mantém toda a conectividade dos aparelhos, da portaria, dos alarmes, enfim, é a ‘internet’ disponível para o condomínio.

O link dedicado é espécie de banda larga disponível apenas para você, para o condomínio e aquele serviço, exclusivamente, sem o acesso de terceiros ou para outros fins.

Portando, é ele que realiza a ‘conversa’ de toda a segurança com a central de monitoramento da portaria.

É muito comum nos depararmos com contratos onde a empresa prestadora de serviço diz que a responsabilidade pela criação e manutenção desse link é integralmente do condomínio. Além de ser absurdo, o síndico deve exigir que ele faça parte do serviço prestado.

Imagine que reparos na rede elétrica na rua ou até mesmo uma daquelas tempestades fortes acabam por derrubar a energia e o condomínio fica sem o seu ‘conector de informações’.

No mesmo dia, se não no mesmo instante, o síndico terá a enorme dor de cabeça de procurar alguma empresa que possa resolver o problema imediatamente – e sabemos que isso não é fácil no Brasil.

Isso fragilizaria a segurança de todos, permitindo possíveis invasões, roubos e assaltos, ou até mesmo poderia impedir que os moradores entrem e saiam do condomínio.

Por isso, lembre-se sempre de exigir que o link dedicado esteja sob responsabilidade da empresa prestadora do serviço de portaria remota – isso deve constar no orçamento que foi apresentado –, e de verificar bem os pontos do contrato antes de fechar o negócio para ter a certeza de que não estará apenas passando a responsabilidade da segurança para si mesmo.

Walter Uvo é especialista em tecnologia de segurança de condomínios da empresa MinhaPortaria.com .

Palavra do leitor

Resposta – 1

Em resposta à carta da leitora Marina Randi Grigio (Rudge, dia 23), sobre a frequência da varrição nas vias do bairro Rudge Ramos, a Prefeitura de São Bernardo informa, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, que os serviços de varrição e limpeza da Avenida Senador Vergueiro até a Avenida Winston Churchill, no sentido Centro, são diários. A partir desse ponto até o Centro é alternado. O trecho citado (número 3.580) é diário. Na travessa citada, a varrição ocorre às terças e às sextas-feiras. A limpeza nos canteiros da Avenida Lions foi ontem, com o apoio do departamento de trânsito.

Prefeitura de São Bernardo

Resposta – 2

Em relação ao questionamento do leitor Thiago Acarabelli Sangregorio (Alto custo, dia 27), a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo informa que está finalizando o projeto, em conjunto com os municípios da região, de descentralização da entrega de medicamentos de alto custo no Grande ABC, hoje realizada na farmácia do Hospital Mário Covas. A Pasta vem se reunindo com representantes do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, e aguarda o envio de propostas e pareceres dos municípios para dar andamento à implantação das farmácias em locais estratégicos da região, incluindo o Poupatempo de São Bernardo.

Secretaria do Estado da Saúde

Aos amigos

Doutor Percy para o Detran; Tunico Vieira e Fabio Palacio para o Consórcio Intermunicipal; Fabio Picarelli à Secretaria de Meio Ambiente de Santo André; William Dib para a Anvisa; Luiz Mario à FUABC; Miguel Heredia para a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC; Sargento Juliano, José de Araujo e Montorinho para Serviço Funerário, SATrans e Departamento de Assuntos Institucionais. Dá para alguém me falar quantos comissionados tem neste tal de departamento? Melhor. Da para alguém ir lá e ver se eles pelo menos batem o ponto. Por tudo isso dá para se ver que nosso País regride em vários índices. Gente que, como não consegue empreender, ocupar cargos executivos em grandes empresas, suplica aos amigos eleitos boquinha para no fim do mês ter renda. No nosso Grande ABC, tanta gente boa recém-formada, muitos executivos brilhantes, enfim, gente talentosa, com raça e vontade e nossos representantes preferem os amigos, atrasados e sem currículo. Nem tanto culpa deles, mas dos nossos prefeitos e representantes, que usam a máquina pública para bancar perdedores. Apostamos novamente em gente errada.

José Lopes de Morais

Santo André

Preferência

Impressionante a sorte do Brasil poder ainda contar com esse vasto universo de pessoas probas que, com desprendimento e desinteresse – que não seja o de moralizar, uma vez que grassa no antro politiqueiro do País quadrilha comunista e corrupta que manobra com a porção de povo ignora e amorfo –, promovem apoio irrestrito ao candidato por sua postura comportamental e de ideais patrióticos pelo bem comum, pelo qual se identificam.

Antonio Carlos Mesquita do Amaral

Belém (PA)

Diferenças

O pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Enquanto Fernando Haddad veste a camisa ‘vermelha Lula’, Jair Bolsonaro vai de camisa ‘amarela o Brasil é meu partido’. A escolha está entre o bolivarianismo-corrupção e o patriotismo-ordem.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Honesto

Durante todos os meus 82 anos de vida sempre ouvi os cidadãos reivindicarem a sua preferência por presidente honesto e, assim, seguido pelos demais políticos para bem administrar o País. Hoje noto com surpresa que temos candidato devidamente comprovado honesto. E, por outro lado. temos adversário que representa partido responsável pela semidestruição econômica do País, causada por muitos roubos, falência dos serviços essenciais públicos e degradação moral com a Educação pública, indicando caminho oposto aos bons costumes para os estudantes brasileiros serem bons patriotas e exemplares chefes de famílias. Com qual dos dois você ficará?

Benone Augusto de Paiva

Capital