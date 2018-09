Correção: Inflação ao consumidor sobe 2,1% em setembro, na zona do euro

28/09/2018 | 06:24



A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. Tanto o CPI quanto o núcleo correspondem ao mês de setembro, não como constava no segundo parágrafo sobre o núcleo do dado. Segue texto corrigido:

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve alta de 2,1% em setembro, na comparação com igual mês de 2017, informou a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A leitura preliminar divulgada nesta sexta-feira mostra o CPI acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Em agosto, ele havia avançado justamente 2% na comparação anual.

Já o núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,9% em setembro na comparação anual, desacelerando da alta de 1% de agosto. A perda de fôlego do núcleo do índice pode reforçar a abordagem cautelosa dos dirigentes do BCE na futura retirada gradual de estímulos que projetam realizar.

Os preços de energia tiveram alta de 9,5% em setembro, na comparação anual. Em agosto, essa alta era de 9,2%, segundo a Eurostat. Fonte: Dow Jones Newswires.