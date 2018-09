Eclipse tem mudança radical e vira cross

Nilton Valentim



28/09/2018 | 07:30



Nos anos 1990 o Mitsubishi Eclipse ganhou fama de ser carro de jogador de futebol. O modelo esportivo se destacava na preferência dos boleiros. Mas como tudo muda, o Eclipse agora tem formato SUV, mais voltado às famílias e com o ‘sobrenome’ Cross.

Apresentado nesta semana, o carro chega em duas versões. A HPE-S, com tração dianteira, que custa R$ 149.990, e a HPE-SS AWC, 4x4, que vale R$ 155.990.

O modelo chega para se posicionar entre o ASX e o Outlander, reforçando a família de SUVs da marca dos três diamantes. A traseira, com imensa área envidraçada – que até lembra a versão hatch do Citroën C4 – chama atenção. O carro, entretanto, tem muito mais a mostrar. As duas versões são equipadas com motor 1.5 com 165 cv de potência e transmissão automática tipo CVT.

Oferecem ainda teto solar panorâmico, sistema de monitoramento de pontos cegos, prevenção de aceleração involuntária e piloto automático. São sete airbags, o que lhe conferiu cinco estrelas na proteção a adultos e três para crianças.