CBF anuncia venda de direitos internacionais do Brasileirão para 2019 a 2022

27/09/2018 | 23:19



A CBF confirmou na noite desta quinta-feira que vendeu os direitos internacionais de transmissão e também de publicidade estática da Série A do Campeonato Brasileiro para os anos de 2019 e 2022. Segundo a entidade, o acordo vai render "mais de meio bilhão de reais" para o futebol brasileiro.

Os direitos foram negociados com a empresa BRFOOT Mídia S.A. E, segundo a CBF, a assinatura do acordo teve a participação de 18 clubes, cujos nomes não foram revelados pela entidade. O valor de R$ 500 milhões entrará no futebol brasileiro pelos "próximos quatro anos".

Parte deste valor será repassado aos clubes já neste ano, a título de luvas. A partir de 2019, eles vão receber um pagamento anual. "A divisão será feita de forma igualitária entre todos os clubes participantes", garantiu a CBF, para a qual o acordo será um "divisor de águas na geração de receitas aos clubes".

Ainda segundo a entidade, os clubes participaram de todo o processo de negociação. "A CBF conduziu de forma absolutamente transparente todos os passos desse processo que incluiu a instrução, análise e negociação das propostas recebidas. A empresa eleita foi definida por uma comissão de clubes escolhida pelos integrantes da Série A", disse a entidade, em nota.