Câmara de Diadema dá aval para Lauro indicar diretores de escola

Junior Carvalho



28/09/2018 | 07:48



A Câmara de Diadema aprovou ontem, em primeiro turno, projeto do governo do prefeito Lauro Michels (PV) que abre brecha para que o próprio Paço indique diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino, postos esses que deveriam ser preenchidos por servidores escolhidos em eleição direta.

A medida do Paço altera o Estatuto do Magistério e prolonga por mais um ano, ou seja, até janeiro de 2020, os mandatos dos comandantes de escolas já eleitos em pleito realizado em 2015. A gestão desses educadores deveria durar, por lei, três anos. Portanto, nova disputa direta teria de ocorrer neste ano, para o mandato de 2019 a 2021. O governo Lauro alega, porém, que a troca no comando da Secretaria de Educação – em julho, o prefeito alçou Cacá

Vianna (PV), seu braço direito, ao posto de chefe da Pasta – atrasou a organização do pleito interno.

“Os integrantes da comissão representados por diretores celetistas e eleitos, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, sindicato, equipe da Secretaria de Educação, afirmaram que realizar a eleição concomitante ao processo de remoção (troca de comando das unidades) não favorece a qualidade das ações”, diz trecho da justificativa do governo no projeto. O Paço ressalta ainda na medida defender a “gestão democrática, por meio de eleição”, mas que “não há tempo hábil” para realizar novo processo de concorrência. O projeto cita ainda as eleições gerais, cujo primeiro turno ocorrerá no dia 7, para reforçar a ideia de que a eleição interna seria prejudicada.

No projeto, o governo Lauro garante textualmente que realizará o pleito no ano que vem, mas o parágrafo 4º do artigo acrescido ao estatuto permite que o secretário de Educação indique diretores e vice-diretores escolares em caso de renúncia dos titulares do posto. A medida sequer traz a lista desses profissionais e se estão cumprindo o primeiro ou o segundo mandatos.

Oposicionistas criticaram o projeto, embora a medida tenha sido aprovada por unanimidade, sem alardes e sem nenhum protesto por parte do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema). “Esse é o tipo do projeto em que o governo assina sua incompetência e joga para os outros resolverem. Parece que existe uma perpetuação (dos diretores e vice-diretores no cargo). Houve um processo de vacilo e estão transferindo a responsabilidade para a Câmara. Estão colocando uma faca no nosso pescoço”, atacou Josa Queiroz (PT), que votou favorável para, segundo ele, “não criar problema de falta de comando nas escolas”.

Já o oposicionista Cicinho (PRB) pediu que a eleição, mesmo prorrogada, não seja ignorada. “Não podemos deixar chegar em 2019 um projeto estipulando mandato tampão. Votamos (favorável) hoje (ontem), mas com a certeza de que no ano que vem vai haver eleição direta para um mandato definitivo”. Líder do governo na Casa, Célio Boi (PSB), assegurou que o governo “tem o compromisso” de promover o pleito interno no próximo ano.

O Diário não localizou a direção do Sindema para comentar sobre o assunto.