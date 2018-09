IGP-M tem alta, mas não deve impactar nos aluguéis

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



28/09/2018 | 07:21



O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), responsável pelo reajuste dos contratos de aluguel, teve reajuste de 1,52% em setembro conforme divulgado ontem pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O dado é o maior registrado para setembro desde 2013, quando chegou a 1,5%. No acumulado do ano, o índice já chega a 8,29% – em agosto, a alta foi de 0,7%. Porém, mesmo com a alta, especialistas acreditam que a correção não deve ser repassada aos locatários.

De acordo com o professor de Cenários Econômicos e Macroeconomia dos cursos de MBA da Faculdade Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) Silvio Paixão, o que influenciou o aumento do índice foram os combustíveis. No IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que também integra o IGP-M, o óleo diesel (de 0% para 8,83%) e a gasolina automotiva (de -0,74% para 10,91%) tiveram reajuste. “Apesar de só corresponder a 25% do total, foi a maior alta. Porém, acredito que dificilmente este índice deve ser repassado para os contratos, já que o mercado se encontra em um momento difícil e um aumento desta proporção seria impensável”, afirmou.

O proprietário da Sol Barella Imobiliária, localizada em São Bernardo, Sérgio Barella afirmou que de fato há mais oferta do que demanda para locações. “A procura até existe, mas concretizações de negócios são poucas. Uma média é que a cada dez consumidores que tenham interesse em alugar um espaço, apenas três fecham negócios. Ainda tem muita coisa disponível para alugar”, disse.

Segundo Barella, o reajuste deste ano, de 8,29%, não é repassado por conta da situação financeira dos locatários, e a maioria dos contratos, tanto residenciais como comerciais, está operando com descontos para ficar com a média de preços do ano passado. “Isso por conta da situação da economia do País, que ainda sofre as consequências do desemprego. Além disso, por conta da situação eleitoral todo mundo está aguardando e ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente, o que deixa tudo muito incerto. Falam que a economia teve uma melhora, mas isso representa muito pouco e não atinge o mercado imobiliário. Fecharam muitas empresas, comércios, e as pessoas têm dificuldades de pagar, de forma que, quando há um bom locatário, nós aconselhamos que o preço seja mantido. Esta é a realidade do mercado hoje”, disse o proprietário da imobiliária. (com Estadão Conteúdo)