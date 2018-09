Zagueiro PV diz que Santo André tem condições de ir ainda mais longe

Anderson Fattori



28/09/2018 | 07:00



Cria das categorias de base do Santo André e há dois anos e meio no clube, o zagueiro PV projeta segunda fase da Copa Paulista equilibrada e garante que o Ramalhão não está satisfeito com que mostrou até o momento.

“Acredito que passo a passo o campeonato vai ficando mais difícil, agora é a segunda fase, mas estamos projetando bom trabalho para conseguir a classificação”, comentou. “Estamos jogando pelo progresso e pela carreira de cada um. Neste meu primeiro ano no adulto estou conseguindo êxito e queremos mais ainda na Copa Paulista”, projetou.

A estreia do Santo André na segunda fase será domingo, às 15h, contra o Red Bull, no Bruno Daniel.