Wilson Júnior elogia rivais, mas assume que não tem grupo fácil

Anderson Fattori



28/09/2018 | 07:00



Wilson Júnior disse que está preparado para muitas dificuldades na segunda fase da Copa Paulista. O treinador do São Bernardo avaliou como “muito difícil” a chave do Tigre, ao lado de Ferroviária, Juventus e Olímpia, mas assumiu que neste estágio não existe mais facilidade.

“A Ferroviária tem muitos jogadores do primeiro semestre e o Olímpia é forte em casa. O Juventus tem uma base boa, cresceu muito nos últimos jogos. É um grupo bem difícil, mas se você parar para pensar, todos os grupos são difíceis. Vamos aproveitar nossa força em casa, fazer dela um diferencial”, comentou.

O Tigre estreia justamente no Estádio 1º de Maio, neste sábado, às 15h, contra a Ferroviária.