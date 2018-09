Entidade mira profissionalizar gestores

Anderson Fattori



28/09/2018 | 07:00



O futebol há muito tempo deixou de ser apenas diversão. Extrapolou fronteiras com a incorporação da tecnologia e cada vez mais mexe com milhares e milhares de torcedores. Para acompanhar essa evolução, é fundamental qualificar as pessoas que trabalham diretamente neste mercado. Por essa razão, gestores de vários clubes estão se aperfeiçoando e trabalhando em conjunto para que a maior paixão nacional seja tratada da forma que merece.

Fora das quatro linhas o setor tem se tornado cada vez mais forte e, em conjunto, rivais históricos dentro de campo tentam fazer com que o futebol melhore como um todo. Edgard Montemor, executivo de futebol do São Bernardo, é um dos integrantes da diretoria da Abex (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol) e enxerga o futebol como negócio e profissionais qualificados devem ser os responsáveis pelo andamento correto das engrenagens existentes dentro do clube.

“O futebol é um negócio como qualquer outro. Da mesma forma que tem empresas de aviação, logística, tecnologia, o futebol é mais um em uma gama de negócios. E, como em todas as empresas e setores econômicos, possui suas especificidades. Por isso, os responsáveis por tocar a empresa futebol precisam ter o conhecimento específico necessário para aplicar na gestão dos clubes. É um fato que o brasileiro gosta e entende de futebol como poucos outros povos, mas o dia a dia de uma equipe, o tamanho, a estrutura de um clube exigem pessoas qualificadas que saibam lidar com isso”, avaliou Montemor.

O diretor explica que cuidar da gestão vai muito além de contratar jogadores e pagar salários. “Dentro de um clube existem diversos setores que se integram, como fisiologia, jurídico, marketing, registros para citarmos alguns exemplos apenas. Um executivo de futebol precisa ter noções de todos os departamentos de um clube e ainda ter conhecimentos profundos e específicos em temas como regulamentos, contratos de formação de atletas, registro, transferências nacionais e internacionais, entre outras. É essencial que todo clube tenha um profissional capacitado, com conhecimento e a qualificação necessária”, comenta.

Uma das preocupações da Abex é trazer para o entendimento dos clubes a importância de ter pessoas qualificadas para gerir e tocar o futebol. Um dos desafios da entidade é a criação de curso de formação nesta área. Para isso a associação tem se aproximado cada vez mais da CBF, para que em breve a qualificação com curso de alto nível seja realidade. Outra luta é pela regulamentação da profissão, que já tem projeto de lei em trâmite no Congresso.

“A forma como alguns clubes têm escolhido para a contratação de seus executivos preocupa. A qualificação necessária ao exercício desta função está ficando em segundo plano em detrimento de aspectos muito menos importantes quando da escolha da pessoa que irá gerir o departamento de futebol. Claro que é importante a experiência dentro do esporte, mas é pouco para as exigências do dia a dia. Hoje, como um marco na tentativa de ressaltar a importância dessa qualificação, a Abex cria ação nacional para tentar, de uma vez por todas, colocar o futebol no patamar que merece”, enfatizou. “O futebol precisa ser tocado de forma profissional. É um negócio dos mais lucrativos que existem. Um dos setores que mais geram empregos e rodam dinheiro no mundo. E para ser tratado assim precisa de gente qualificada”, acrescentou Montemor, que é formado em Direito, com pós-graduação em marketing esportivo e gestão de pessoas, além de diversos cursos na área.