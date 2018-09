Pesquisa Ibope em Minas: Anastasia tem 35% e Pimentel, 21%

27/09/2018 | 21:49



O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia, oscilou dois pontos porcentuais para cima e hoje tem 35% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 27. Já o atual governador, Fernando Pimentel, que tenta a reeleição pelo PT, oscilou um ponto para baixo e chegou a 21%.

A comparação é com a pesquisa divulgada no dia 17 de setembro. Nos últimos 10 dias, a diferença entre os dois subiu de 11 para 14 pontos porcentuais. Em um eventual segundo turno, Anastasia venceria a disputa com Pimentel por 43% a 26%.

O postulante do partido Novo, Romeu Zema, se manteve na terceira colocação, com 8% das intenções de voto, um ponto a mais que em relação à última pesquisa. Já Adalclever Lopes, do MDB, ficou na quinta posição, estagnado com 3%, seguido por João Batista Mares Guia, com 2%.

Dirlene Marques, do PSOL, Claudiney Dulim, do Avante, e Jornado Metalúrgico, do PSTU, tiveram 1%. Segundo o Ibope, 17% dos entrevistados disseram que votarão em branco ou anularão, e 10% disseram que não sabem em quem votarão.

A pesquisa Ibope também indicou que Fernando Pimentel segue como o candidato com maior índice de rejeição, 36%, enquanto Anastasia tem 20%. Além disso, 48% dos entrevistados disseram que a gestão do petista é "péssima" ou "ruim".

Senado

Apesar de registrar que Dilma Rousseff se mantém na liderança entre os concorrentes ao Senado por Minas, com 26% das intenções de voto, uma oscilação negativa de dois pontos porcentuais, a pesquisa divulgada nesta quinta mostrou um cenário diferente em relação ao último levantamento.

Na disputa pela segunda posição, o candidato Dinis Pinheiro, do Solidariedade, empatou com o postulante do PHS, Carlos Viana, ambos com 15%. Pela margem de erro, o candidato do DEM, Rodrigo Pacheco, também estaria empatado, pois apresentou 14% das intenções de voto. Pacheco e Pinheiro são candidatos na coligação de Antonio Anastasia. Os dois cresceram seis pontos porcentuais em relação à última pesquisa, enquanto Viana está estagnado.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.002 eleitores de 114 municípios mineiros entre os dias 24 e 26 de setembro. O registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) é MG - 05657/2018, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-07651/2018.