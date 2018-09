Ação ensina massagem cardíaca a estudantes

Bianca Baborsa

Especial para o Diário



28/09/2018 | 07:00



Estudantes da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Leandro Klein, no bairro Nova Gerty, em São Caetano, receberam aulas sobre manobras de ressuscitação cardiopulmonar, como acionar o serviço de resgate em emergências e, ainda, quais hábitos de alimentação e práticas de atividades físicas levam a uma vida saudável. O grupo de 516 crianças participou, ontem, do programa Coração de Estudante – retomado em 2017, após três anos de paralisação –, parceria entre a Prefeitura e a regional da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo).

A meta é estender a atividade de capacitação em massa às 20 unidades de ensino até o próximo ano, destaca a secretária de Saúde Regina Maura Zetone. “O mais importante neste programa é a prevenção. Sempre fazemos avaliação dos projetos, e esse é muito positivo.”

“Doenças do coração são as que mais matam no mundo, e não é diferente aqui no município”, observa a cardiologista criadora da ação e presidente da regional da Socesp, Carla Lantieri, O intuito do projeto, segundo ela, é prevenir as cardiopatias. “Com a prevenção, 80% dos casos de doenças cardiológicas podem ser evitados”, afirmou. A profissional destacou, ainda, que sedentarismo, obesidade, tabagismo e estresse são fatores de risco.<EM>

Os alunos foram divididos em grupos, de forma que pudessem passar pelas sete atividades montadas em diferentes espaços da escola. A oficina de manobras de ressuscitação cardiopulmonar foi o ponto de partida.

O estudante Eduardo, 10 anos, prestou atenção no passo a passo da massagem e pediu ajuda da socorrista para confirmar se estava com os braços na posição correta em cima do boneco. “Salvei a vida dele. Agora posso ajudar, caso alguém da minha família precise algum dia”, disse orgulhoso.

Salas de enfermagem foram usadas para a aferição da pressão arterial dos alunos e orientação a respeito de alimentos que causam a hipertensão. No espaço destinado aos profissionais de Educação Física, houve cálculo do IMC (Índice de Massa Corpórea) dos estudantes e, na área de nutrição, foram abordados temas sobre alimentos processados, dietas saudáveis e Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).

Na quadra, as crianças aprenderam sobre os malefícios do narguile, drogas e medicamentos para emagrecer. “Saímos da sala de aula e nos tornamos médicos preventivos”, comemorou a estudante de Medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), parceira da atividade, Beatriz Ximenes.