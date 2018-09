Sto.André vai reformar prédio para 1ª Cia da PM

Juliana Stern

Especial para o Diário



28/09/2018 | 07:00



A Prefeitura de Santo André pretende reformar prédio público para abrigar a sede da 1ª Cia do 41º Batalhão da Polícia Militar. Licitação no modelo tomada de preço para a escolha da empresa responsável pela obra será finalizada no dia 16 de outubro. O projeto prevê investimento de R$ 693,6 mil por parte da administração municipal.

A ação tem como objetivo a transferência do serviço, que hoje funciona na Rua Ilhéus, no Centro da cidade, no mesmo espaço que abriga o departamento de trânsito da cidade, para imóvel localizado na Rua Curupaiti, no Jardim Paraíso. Isso porque, segundo informou o 41º Batalhão, por meio de nota, o espaço atual não atende às necessidades da companhia. “O prédio não oferece mais condições para comportar a 1ª Cia”, destacou.

Segundo a Prefeitura, o prédio escolhido para o serviço da PM foi devolvido pelo Lar São Francisco, que, devido ao término do período de concessão, devolveu a área pública para o Paço.

A Prefeitura observou que serão feitas intervenções hidráulicas, elétricas, pintura, colocação de cobertura e serviços de acessibilidade no endereço. Também serão construídos alojamentos, sanitários e divisão de salas, necessários para acomodar a companhia da PM. Ainda não há um prazo definido para início da obra, mas o período de execução dos trabalhos, após a escolha da empresa e assinatura do contrato, está estimado em 150 dias.

3ª CIA

A 3ª Companhia do 41° Batalhão, localizada na Vila Homero Thon, também aguarda nova sede. A obra do prédio, em área localizada na esquina da Avenida Capuava com a Giovanni Batista Pirelli, depende de PPP (Parceria Público-Privada) para sair do papel. O espaço foi adquirido pelo Paço em contrapartida pela construção do Atrium Shopping e atribuída à PM pelo período de 20 anos.

Em abril de 2016 a Prefeitura aprovou a concessão do terreno, avaliado em R$ 3,9 milhões, para dar espaço à nova sede da 3ª Cia, no entanto, o serviço continua funcionando em edifício alugado na Avenida Guaianazes, no mesmo bairro, o que gera custo de aproximadamente R$ 25 mil ao ano em aluguel.

A construção efetiva do novo prédio é de responsabilidade do governo do Estado, mas, segundo a Polícia Militar, desde reunião realizada entre os secretários de Segurança e Habitação do município, e oficiais do 41º Batalhão da PM, no ano passado, a corporação aguarda retorno do Paço Municipal sobre a construção do prédio.