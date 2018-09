Ibope/RS: Eduardo Leite vai a 30%, Sartori oscila para 29% e Rossetto mantém 12%

27/09/2018 | 20:41



O tucano Eduardo Leite assumiu a liderança numérica na disputa ao governo do Rio Grande do Sul, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta quinta-feira, 27. A intenção de voto nele subiu de 26% na semana passada para 30% nesta.

O atual governador José Ivo Sartori (MDB) está empatado tecnicamente com o candidato do PSDB. O emedebista oscilou de 31% para 29%. Na terceira colocação está o petista Miguel Rossetto, que manteve os 12% nas duas pesquisas. Jairo Jorge (PDT) oscilou de 6% para 8%.

Com 1% cada aparecem Julio Flores (PSTU), Mateus Bandeira (Novo), Roberto Robaina (PSOL) e Paulo de Oliveira Medeiros (PCO). O índice de brancos e nulos caiu de 13% para 9%, enquanto os que não souberam ou não opinaram oscilaram de 10% para 8%.

Eduardo Leite vence com folga nos dois cenários testados de segundo turno. Contra Sartori, ele tem 43%, o atual governador vem com 34%, brancos e nulos são 16% e não souberam ou não responderam, 7%. Já o tucano supera Rossetto por 49% a 23%, sendo 18% de brancos e nulos e 10% de não souberam ou não responderam.

O petista também perderia para José Ivo Sartori, por 44% a 32%. Brancos e nulos são 16% e não souberam ou não responderam, 8%.

A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS - RBS Participações S/A. Foram ouvidos 1.806 eleitores em 92 municípios entre 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança, 95%. O registro no TRE é o RS-01316/2018 e no TSE é o BR-01567/2018.