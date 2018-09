Livro de 'Stranger Things' vai explorar passado da mãe de Eleven

27/09/2018 | 20:00



No dia 30 de outubro, será lançado nos Estados Unidos o Suspicious Minds, um livro de Stranger Things fruto de uma parceria entre a Netflix e a Penguin Random House. O Entertainment Weekly adiantou como será o primeiro capítulo do livro, que vai contar mais sobre a mãe de Eleven.

O livro é escrito por Gwenda Bond e se passa em um período anterior aos eventos mostrados em Stranger Things, ou seja, é uma prequel. A trama acompanha a mãe de Eleven e sua vivência no programa MKUltra.

Tudo começa em julho de 1969, no Laboratório Nacional de Hawkins, em Indiana. "O homem dirigiu um carro preto por uma estrada de Indiana, e diminuiu a velocidade quando chegou a um portão com uma placa de área restrita. O guarda olhou pela janela por um breve momento, checou a placa do carro e acenou para ele passar. O laboratório claramente sabia de sua chegada. Talvez eles até tenham seguido as instruções e especificações que ele enviou antes de preparar seu novo domínio", começa o livro.

Até onde se sabe, a série vai tratar de ao menos mais um personagem já conhecido na série: o doutor Martin Brenner.

A terceira temporada de Stranger Things ainda está em fase de produção e deve estrear apenas em julho de 2019.