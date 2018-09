A bola rola.

Ademir Médici



28/09/2018 | 07:00



O futebol brilhou no São Caetano Esporte Clube neste ano da Copa do Mundo na Rússia. Realizou-se de 10 de junho a 2 de setembro a versão 2018 do torneio Pé na Bola. E deu Uruguai na final, na disputa de pênaltis com a Croácia.

Os sete times ‘seleções’ receberam nomes de países que disputaram o Mundial: além dos dois finalistas, Colômbia, México, Nigéria, Polônia e Senegal. Jogos eletrizantes no campo da Rua Ceará, todos devidamente filmados e documentados e que podem ser assistidos pelo YouTube.

A organização foi primorosa. Associados inscritos foram agrupados em clubes, observando-se jogadores dos 18 aos 70 anos, que é o caso do Ari, o veterano da turma. Imaginem, que legal, no mesmo time jogando pai, filho e avô.

São muitos detalhes. Um deles mexeu literalmente com esta página Memória: os jogadores perpetuados em figurinhas coloridas, algo que São Caetano já fez muito bem nas décadas de 1950 e 1960 com álbuns de jogadores de futebol e artistas do rádio e TV.

Esportistas amigos do São Caetano EC, vocês fazem história e memória. Parabéns!

NA TV

E aqui entra a orientação do amigo Narciso Ferrari, que sugeriu o tema da Memória de hoje. Narciso, presidente de honra do São Caetano EC, nos apresentou Edilson Batista, cinegrafista, que extrapolou as suas funções de diretor cinematográfico para se transformar em excelente repórter.

Edilson separou os vídeos da final e da premiação. Enviou fotos, figurinhas, toda a programação da festa produzida por Tiago Sobral junto com a diretoria do São Caetano. E veio ao estúdio do DGABC TV para contar a história deste ‘Pé na Bola’.

Gravamos com ele. E o programa está no ar, no DOL – o Diário OnLine. E ali permanecerá. Acessem: www.dgabc.com.br .

Quanto às ilustrações, hoje apenas começamos a exibi-las aqui em Memória. Outras mais virão. Aquelas figurinhas...

Que belas figurinhas? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric? Que os grandes astros mundiais nos perdoem, mas somos muito mais Luciano Kbça, Paulão, Torre, Rodrigo Sarita e os escolhidos para a Seleção do São Caetano EC 2018 que aparecem na página de hoje.

MEMÓRIA

O programa de hoje no DGABC TV traz, como fecho, a reprise de outro programa produzido pelo Diário, anos atrás, quando da visita ao São Caetano do craque Rino Tomei, que não visitava o clube desde a década de 1950.

Rino Tomei nos foi apresentado por Antonio Rioto, que o acompanhou ao clube, sendo recepcionados por Narciso Ferrari e companheiros.

Neste vídeo, conseguimos gravar com Narciso, o são-paulino arredio que prefere colaborar com Memória no anonimato, ele que sabe tudo de futebol.

Amanhã

O México do São Caetano em figurinhas

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 28 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6869

Manchete – Taffarel garante vitória e o ouro está mais perto. O goleiro defendeu um pênalti no período regulamentar entre Brasil e Alemanha Ocidental e outros dois pênaltis na disputa final. A decisão do futebol nos Jogos Olímpicos de Seul seria entre Brasil e União Soviética.

Cultura & Lazer – Bocato (revelado em São Bernardo) e seu trombone atacam em São Paulo.

Lourenço Diaféria (crônica) – O aposentado convicto.

Polícia – Fogo destrói paiol de pólvora na Companhia Brasileira de Cartuchos, em Ribeirão Pires.



Hoje

- Dia da Lei do Sexagenário

- Dia da Lei do Ventre Livre (1871)

- Dia do Hidrógrafo

Em 28 de setembro de...

1878 – Dom Pedro II visita o Núcleo Colonial de São Caetano. Permanece uma hora no lugar, como documenta o professor José de Souza Martins.

1918 – O juiz de paz do Distrito Santa Cruz, em Campinas, Pedro Magalhães, autorizou a incineração de livros e demais documentos que lembrassem a escravidão. O pedido foi feito pelo escrivão Rabello de Amorim.

A propósito, escreve o correspondente de O Estado de S. Paulo em Campinas: “A História, porém, jamais a poderá apagar”.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: os ingleses avançam três milhas na região Cambrai, na França. Fazem 150 mil prisioneiros.

1933 – Isaias Pessotti nasce em São Bernardo. Professor e escritor. Romancista nacional e internacional. Autor de Aqueles Cães Malditos de Arquelau (Editora 34).

1933 – O médico Felício Laurito, de Ribeirão Pires, assume a Prefeitura de São Bernardo.

1943 – Nasce em Uberaba (MG) o jornalista Chiquinho Palmério. Trouxe a modernidade ao colunismo social do Grande ABC. Fez história no Diário. Por isso, hoje é o Dia do Colunista Social no Grande ABC, data que o Rotary criou em 1977.

1953 – Assembleia Legislativa aprova a realização de plebiscito em Mauá: o povo será ouvido se deseja a emancipação e separação de Santo André.

Inaugurado o Cine Vitória, em São Caetano. Obra dos irmãos Dal’Mas. A Fundação Pró-Memória guarda um belo filme da inauguração.

1953 –É fundada a Scasa (Sociedade de Cultura Artística de Santo André).

1973 – Banco de São Caetano é vendido ao Banco Comercial do Paraná.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 28 de setembro:

- No Ceará, Acopiara

- Em Minas Gerais, Além Paraíba, Campo Belo e Visconde do Rio Branco

- No Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado

- Na Bahia, Camaçari

- Em Tocantins, Chapada da Natividade

- No Acre, Cruzeiro do Sul

- No Piauí, Esperantina

- Em Pernambuco, Jaqueira e Jatobá

- No Paraná, Novo Itacolomi e Prado Ferreira

- No Rio Grande do Sul, Pedras Altas e Santa Cruz do Sul

Fonte: IBGE

Santos do Dia

- Venceslau (Boêmia – República Tcheca, 907-929). Padroeiro do seu país, mais Polônia e Hungria.

- Lourenço Ruiz e 15 companheiros mártires

- Eustáquia