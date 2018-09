Milan só empata com o Empoli e amarga a 13ª colocação no Italiano

27/09/2018 | 18:37



O Milan frustrou sua torcida nesta quinta-feira ao só empatar com o modesto Empoli, por 1 a 1, no encerramento da sexta rodada do Campeonato Italiano. Com a derrota, fora de casa, o time de Milão desperdiçou boa oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

Com o resultado, o Milan soma seis pontos e ocupa apenas a 13ª posição, distante da zona de classificação para as competições europeias. Com cinco pontos, o Empoli está em 17º lugar, na beira da zona de rebaixamento.

Um gol contra de Leonardo Capezzi - que desviou forte chute do argentino Biglia -, colocou o Milan em vantagem no placar, logo aos dez minutos de jogo. Francesco Caputo, de pênalti, empatou para o Empoli, aos 26 da etapa final.

No outro jogo disputado nesta quinta-feira, o Sassuolo manteve o seu bom início de campeonato, ao derrotar, fora de casa, o SPAL por 2 a 0. Os dois gols foram marcados na segunda etapa.

Claud Adjapong abriu o placar aos 14 minutos e Alessandro Matri fez o segundo, aos 45. Com o resultado, o Sassuolo continua na terceira colocação, com 13 pontos, atrás apenas de Napoli (15) e da líder Juventus (18).

Na sétima rodada, domingo, o Sassuolo vai receber o Milan, enquanto o SPAL, oitavo colocado, com nove pontos, visita a Sampdoria. O Empoli vai enfrentar fora de casa o Parma.