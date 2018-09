Tentativa de inflar pixuleco com rosto de Haddad causa confusão em S.Bernardo

Do Diário OnLine



27/09/2018 | 16:34



Atualizada às 16h54

Após militantes pró-Jair Bolsonaro (PSL) inflarem pixuleco com rosto de Fernando Haddad (PT) no Centro de São Bernardo, militantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) chegaram ao local e começaram a discutir na tarde desta quinta-feira (27). A PM (Polícia Militar) acompanha a movimentação.

Para evitar a confusão, partidários do Bolsonaro, então, resolveram retirar o boneco. O presidente municipal do PT, Brás Marinho, e os vereadores petistas Ana Nice e Ferrarezi foram até lá para conversar com os militantes do MTST.

Polarização - Bolsonaro e Haddad lideram as últimas pesquisas de intenção de voto, e devem compor o segundo turno se o cenário se mantiver dessa forma até o dia 7 de outubro.

Levantamento realizado pelo Ibope para a CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgado na última quarta-feira (26) mostra o candidato do PSL estagnado, com 27% das intenções de voto. Ainda assim, ele continua na liderança pela corrida presidencial. Já o presidenciável pelo PT oscilou um ponto e chegou a 21%.

Na sequência, Ciro Gomes (PDT) aparece com 12% da preferência e é seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), que obteve 8%, e Marina Silva (Rede), teve 6%. (Com informações de Daniel Tossato)