Princesa Diana havia definido sua vida sexual com príncipe Charles como muito estranha

27/09/2018 | 16:11



Até hoje, muitos detalhes envolvendo o casamento de princesa Diana e o príncipe Charles são divulgados. Há muitas teorias da conspiração envolvendo o ex-casal, principalmente após a morte de Lady Di, em um acidente de carro em 1997. Ambos são pais dos príncipes William e Harry.

Agora, segundo informações do The Sun, quando Diana praticava discursos com o treinador Peter Settelen, eles conversavam sobre diversos assuntos - que foram gravados. Algumas dessas fitas agora estão sendo reveladas e trazem informações mais íntimas sobre o casal. Em uma das conversas, a princesa do povo fala sobre o sexo entre ela e Charles:

- Bem, havia (sexo). Havia. Havia. Mas era estranho, muito estranho. Mas foi ali quando tudo começou a acabar, sete anos atrás, seis anos atrás. Bem, sete anos, porque Harry estava com oito anos, disse, acrescentando que esses momentos íntimos só aconteciam uma vez a cada semanas.

Ela continua:

- O instinto me disse que era muito estranho. Eu não sei se havia exigência para isso no caso dele. Meio que uma vez a cada três semanas e eu ficava pensando. E então eu seguia um padrão, ele costumava ver sua amante uma vez a cada três semanas, antes de nos casarmos, disse, se referindo à Camilla Parker-Bowles, atual esposa de Charles.

Ela ainda explica uma foto que registraram dela ao ver o marido pegar um avião para fazer uma turnê de cinco semanas, pela família real:

- Você deve se lembrar de ver uma foto minha chorando usando um casaco vermelho quando ele subiu no avião. Isso não teve nada a ver com o fato de ele ir embora. A coisa mais terrível havia acontecido antes dele ir. Eu estava na sala dele conversando sobre sua viagem. O telefone tocou, era a Camilla. Antes dele ir embora por cinco semanas. Então eu pensei: eu devo ser legal ou apenas sentar lá? Então pensei em ser legal, então os deixei e isso apenas partiu o meu coração.